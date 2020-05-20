- 2 апреля команда была отправлена в отпуск, который завершился 2 мая. После отпуска те футболисты, которые находились за пределами края, были вызваны в расположение клуба и проходили 14-дневный карантин по месту жительства в Краснодаре.
Пятеро иностранных футболистов, которые улетали в отпуск домой, прибудут в Россию на этой неделе. Остальные игроки поддерживают форму на полях базы клуба. "Краснодар" до сих пор не проводит групповых тренировок, - приводит слова пресс-службы Чемпионат.
Отметим, в Краснодарском крае с 31 марта до 23 мая действует режим самоизоляции. Ранее сообщалось, что "Сочи", "Краснодар" и "Ростов" приступили к тренировкам, несмотря на запрет властей.
Ряд клубов РПЛ приступил к тренировкам без разрешения местных властей
15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит", имея в активе 50 очков. "Краснодар" находится на 3-м месте таблицы, в активе команды 41 балл.
В "Краснодаре" заявили, что команда не проводит групповых тренировок
Пресс-служба "Краснодара" прокомментировала информацию, что команда тренируется несмотря на запрет властей.
Фото: ВК Пресс
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