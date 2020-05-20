Об этом сообщает "Спорт-экспресс".
Отмечается, что базы московских клубов, которые находятся на территории области, теперь можно использовать для занятий — в соответствии с протоколом, который был разработан РФС и РПЛ.
Чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. 15 мая было принято решение, что РПЛ возобновится 21 июня.
На сегодняшний день в России зарегистрировано 308 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это первый показатель в Европе по количеству заражений.
Московская область разрешила клубам РПЛ тренироваться на своих базах
Руководство Московской области разрешило предоставлять спортивные объекты региона для тренировок футбольных клубов РПЛ.
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