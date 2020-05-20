Об этом сообщает "Спорт-экспресс".
В ближайшие дни с высокой долей вероятности будет получено положительное заключение от федеральных органов власти на возобновление сезона.
Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновиться РПЛ должна 21 июня. Клубам осталось провести по 8 матчей.
До конца недели правительство РФ одобрит возобновление РПЛ
До конца нынешней недели правительство РФ одобрит возобновление чемпионата России.
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