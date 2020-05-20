Как сообщает "РБ-Спорт", основной вариант даты закрытия летнего трансферного периода – 30 сентября.
Напомним, что обычно трансферное окно открыто с июня по конец августа. Сейчас же сроки будут сдвинуты из-за позднего окончания чемпионата (последний тур запланирован на 22 июля).
Напомним, чемпионат России должен возобновиться 22 июня. Новый сезон начнется 2 августа.
Стало известно, когда закроется летнее трансферное окно в российском футболе
Названы сроки закрытия летнего трансферного окна в российском футболе.
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