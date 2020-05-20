Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков сообщил, что клуб не будет продлевать арендные соглашения с Хетагом Хосоновым и Мигелом Кардозу до окончания сезона.
15 мая на исполкоме РФС было принято решение возобновить РПЛ с 21 июня. В связи с этим истекающие контракты, в том числе арендные соглашения, могут быть продлены на два месяца.
Худяков отметил, что Хосонов вернется в ЦСКА, а Кардозу - в "Динамо".
"Тамбов" в турнирной таблице занимает 11-е место.
"Тамбов" не будет продлевать аренду Кардозу и Хосонова
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