- ЦСКА для меня - особенная команда. Но я бы не стал говорить, что это главный клуб в моей карьере. Мне довелось играть в разных странах, завоевывать титулы и там.
Учитывая, как сложились обстоятельства, было бы лучше остаться в ЦСКА в 2015 году. Но в карьере любого футболиста бывают моменты, когда нужно решиться на какой-то шаг. И не всегда он бывает верным.
Возможно, я вернусь в ЦСКА. В мире, и в футболе в частности, нет ничего невозможного, - цитирует игрока Российская газета.
Напомним, что 32-летний Сейду Думбия выступал за ЦСКА в период с 2010-го по 2014-й год, а также в 2015-м году, находясь в московском клубе на правах аренды из "Ромы".
В составе красно-синих Думбия провёл 150 матчей, в которых забил 95 голов и отдал 36 голевых передач. С "армейцами" ивуарийский форвард трижды выигрывал чемпионат России, дважды завоевал кубок страны и еще один раз Суперкубок России.
Также ивуариец на протяжении своей карьеры поиграл за "Ньюкасл", "Базель", "Спортинг", "Жирону", "Сьон", "Янг Бойз".
Думбия: было бы лучше остаться в ЦСКА в 2015 году
Экс-форвард московского ЦСКА Сейду Думбия рассказал, что жалеет об уходе из клуба в 2015 году.
Фото: Sportbox
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