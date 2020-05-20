Свернуть все/Развернуть все

Думбия: было бы лучше остаться в ЦСКА в 2015 году

Экс-форвард московского ЦСКА Сейду Думбия рассказал, что жалеет об уходе из клуба в 2015 году.
Фото: Sportbox
- ЦСКА для меня - особенная команда. Но я бы не стал говорить, что это главный клуб в моей карьере. Мне довелось играть в разных странах, завоевывать титулы и там.

Учитывая, как сложились обстоятельства, было бы лучше остаться в ЦСКА в 2015 году. Но в карьере любого футболиста бывают моменты, когда нужно решиться на какой-то шаг. И не всегда он бывает верным.

Возможно, я вернусь в ЦСКА. В мире, и в футболе в частности, нет ничего невозможного, - цитирует игрока Российская газета.

Напомним, что 32-летний Сейду Думбия выступал за ЦСКА в период с 2010-го по 2014-й год, а также в 2015-м году, находясь в московском клубе на правах аренды из "Ромы".

В составе красно-синих Думбия провёл 150 матчей, в которых забил 95 голов и отдал 36 голевых передач. С "армейцами" ивуарийский форвард трижды выигрывал чемпионат России, дважды завоевал кубок страны и еще один раз Суперкубок России.

Также ивуариец на протяжении своей карьеры поиграл за "Ньюкасл", "Базель", "Спортинг", "Жирону", "Сьон", "Янг Бойз".


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Думбия ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Думбия: было бы лучше остаться в ЦСКА в 2015 году
Газизов рассказал, почему Тилль не приехал на сбор команды
"Тамбов" не будет продлевать аренду Кардозу и Хосонова
Магомед-Шапи Сулейманов: "Спартак" меня не интересует 3
"Локомотив" попробует подписать Кокорина, если игрок не договорится с "Зенитом" и "Сочи"
Стало известно, когда закроется летнее трансферное окно в российском футболе
Источник: Кузяев планирует уехать в европейский чемпионат 1
Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что переболел коронавирусом
Черчесов: 20 мая планировали заезд на базу для подготовки к Евро-2020
Неймар и его девушка попали на обложку GQ (фото)
"Челси" объявил о продлении контракта с Жиру
Появился полный текст обращения "Спартака", ЦСКА, "Локомотива" и "Динамо" к Дюкову (фото) 8
До конца недели правительство РФ одобрит возобновление РПЛ 1
Московская область разрешила клубам РПЛ тренироваться на своих базах 1
Новый сезон Серии А начнется 1 сентября. Серия D досрочно завершена
Давид Сильва покинет "Манчестер Сити" по окончании сезона
Стали известны результаты первых тестов футболистов "Милана" на коронавирус
"Локомотив" и еще несколько российских клубов проявляют интерес к полузащитнику сборной Казахстана Меркелю
Российский футболист "Црвены Звезды" рассказал, почему отказался переходить в "Тоттенхэм" 1
В "Краснодаре" заявили, что команда не проводит групповых тренировок 2
Ари получил травму и был прооперирован 1
Нападающий "Атлетика" Адурис объявил о завершении карьеры 1
В "Крыльях Советов" нет зараженных коронавирусом
Лопырева: если раньше дети фанатели от иностранцев, то сейчас - от Дзюбы 25
Широков - о Гончаренко: мне кажется, что система раскрывает молодых футболистов и команду не полностью 2
"Нормальные мужчины, вы где?" Экс-жена Кержакова рассказала о своих отношениях за 2 года 6
Гендиректор ЦСКА Бабаев объяснил, почему контракт с Гончаренко продлен лишь на год
Гончаренко: лично мы знаем, что такое играть три раза в неделю
Вартапетов: если власти хотят штрафовать за отсутствие масок, то сначала масками нужно обеспечить 9
Гончаренко высказал мнение о продлении сезона РПЛ
Все новости