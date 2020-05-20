Газизов рассказал о порядке возвращения легионеров в расположение "Уфы"

- Неделчару, Бизяк, Вомбергар и Йокич должны прилететь 22 мая в Самару. Этот рейс мы организовали совместно с "Крыльями Советов", хочу сказать огромное спасибо Виталию Шашкову. По прилете они должны будут сдать тест на коронавирус и отбыть карантин в Уфе.
Что касается Табидзе, он должен пересечь автомобильную границу с Грузией и 22 мая прибыть в Уфу. Он также будет проходить все тестирования, - сказал Газизов в интервью пресс-службе "Уфы".
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Напомним, "Уфа" готовится к возобновлению сезона в Аше (Челябинская область). Сбор продлится до 4 июня.
15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура. "Уфа" находится на 9-м месте таблицы, в активе команды 27 очков.