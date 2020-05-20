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Экс-игрок "Тоттенхэма" Ваньяма мог оказаться в ЦСКА

Полузащитник клуба США "Монреаль Импакт" Виктор Ваньяма рассказал, что мог оказаться в московском ЦСКА.
Фото: Football.ua
- Когда в 2011 году "Беерсхот" хотел меня продать, поступало много предложений, и одним из клубов, который хотел заполучить меня за большие деньги, был московский ЦСКА. Я был смущён таким количеством денег и зарплатой, которая мне бы понравилась.

Мой агент посоветовал мне не ставить деньги на первое место. Марига (брат футболиста и его агент) сказал мне прямо, что он не примет их предложение, вне зависимости от того хочу я этого или нет, - цитирует кенийца Goal.com со ссылкой на Madgoat TV.

В 2011 году московский ЦСКА тренировал Леонид Слуцкий.

С 2008 по 2011 Виктор Ваньяма выступал за бельгийский "Беерсхот". Оттуда кениец перешел в шотландский "Селтик", в составе которого выиграл первые титулы в своей карьере. Затем хавбек переехал в Англию, где провел 7 лет играя за "Саутгемптон" и "Тоттенхэм".

С начала этого года выступает за "Монреаль Импакт". Пока Ваньяма не провел ни одного матча за новый клуб.

С 2009 года 28-летний полузащитник выступает за сборную Кении. Он провел 59 матчей и забил 7 голов.


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Теги: Тоттенхэм ЦСКА MLS
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