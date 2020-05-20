Как сообщает Bobsoccer, в приоритете для футболиста продление соглашения с "Зенитом". В кратчайшие сроки клуб и игрок должны перейти к переговорам.
Вчера сообщалось, что Кузяев планирует перебраться в европейский чемпионат.
Далер Кузяев выступает за "Зенит" с лета 2017 года, перейдя из "Ахмата". В текущем сезоне он провел за петербургский клуб 19 матчей во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.
Кузяев хочет остаться в "Зените"
Полузащитник петербургского "Зенита" Далер Кузяев планирует остаться в клубе.
Фото: Футбол России
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