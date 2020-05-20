- В целом здорово, что футбол возвращается, но пока не очень понимаю, как все будет устроено в реальности.
Российский медпротокол во многом скопирован с немецкого? Видел этот огромный список ограничительных мер. При этом при любом стандарте 20 человек тычут друг другу пальцами в глаза и нос, лезут в рот, лишь бы не дать оппоненту забить гол.
Все надеются, что их вирус не коснется, поэтому надо доиграть чемпионат при любых условиях, любыми способами, - приводит слова Терехова Sportbox.
15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура. "Оренбург" находится на 13-м месте таблицы, в активе команды 23 очка.
По статистике на 21 мая, в России 317 554 заболевших COVID-19 (8 849 за последние сутки), 92 681 человек выздоровел, 3 099 - умерло. Всего в мире количество зараженных перевалило отметку в 5,1 миллионов.
"При стандарте 20 человек тычут друг другу пальцами в глаза и нос". Терехов - о мерах борьбы с коронавирусом
Защитник "Оренбурга" Сергей Терехов выразил мнение о возобновлении сезона РПЛ.
Фото: РИА56
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