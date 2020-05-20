Напомним, первенства были завершены из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат России должен возобновиться 21 июня.
Ранее стало известно, что коронавирус был выявлен у игрока "Локомотива" Джефферсона Фарфана. Позже стало известно, что коронавирусом заразились пять человек в "Динамо", а также защитник "Рубина" Константин Плиев.
"Расстроен, что ФНЛ и ПФЛ завершены. Но, к сожалению, в условиях нашей страны доиграть эти лиги было невозможно. Нет ничего страшного в том, что появляются заболевшие среди игроков. Просидят на изоляции и вернутся. Сейчас зафиксирован мизерный процент от общего числа футболистов в РПЛ, поэтому это не повлияет на доигровку сезона, - приводит слова Непомнящего "Р-Спорт".
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Валерий Непомнящий: расстроен, что ФНЛ и ПФЛ завершены
Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о досрочном завершении ФНЛ и ПФЛ.
Фото: © РИА Новости
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