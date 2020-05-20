Как сообщает "РБ-Спорт", руководство оренбуржского клуба готово предложить игроку новый контракт на 2 месяца и платить среднюю по году зарплату.
Сам футболист не связывает свое будущее с "Оренбургом". Деспотович считает, что за 2 месяца он может получить травму и не перейти потом в новый клуб.
Ранее сообщалось, что в услугах форварда активно заинтересован ЦСКА.
Hotsport: контракт Деспотовича с ЦСКА будет рассчитан на три года
В ЦСКА прокомментировали информацию о том, что в клуб перейдет Деспотович
Деспотович может не вернуться в "Оренбург" для подготовки к возобновлению сезона
Нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович может не вернуться в команду для подготовки к возобновлению чемпионата России.
Фото: РПЛ
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