Газизов: возобновление РПЛ? Приказ есть, будем исполнять

Российская премьер-лига должна возобновиться 21 июня.
"То, что футбол вернется, это отлично. Уверен ли я в том, что сезон в итоге завершится полноценно? Слушайте, я маленький человек. Приказ есть, будем исполнять", - приводит слова Газизова "Известия".
"Уфа" в турнирной таблице занимает 9-е место. В активе уфимской команды 27 очков в 22 турах.
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Фото: © ФК "Уфа"
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