Тест футболистов "Оренбурга" на коронавирус дал отрицательный результат.
Об этом сообщил член попечительского совета Василий Столыпин.
"Пока не все игроки сдали тесты на коронавирус. Но те, кто уже сдали, у них отрицательный результат.
Останется ли Деспотович в "Оренбурге"? Пока не могу сказать. Чуть позже", - цитирует Столыпина Sport24.
Ранее стало известно, что коронавирус был выявлен у игрока "Локомотива" Джефферсона Фарфана. Позже стало известно, что коронавирусом заразились пять человек в "Динамо", а также защитник "Рубина" Константин Плиев.
В "Оренбурге" рассказали о результатах тестов футболистов на коронавирус
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