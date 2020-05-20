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В "Оренбурге" рассказали о результатах тестов футболистов на коронавирус

Тест футболистов "Оренбурга" на коронавирус дал отрицательный результат.

Об этом сообщил член попечительского совета Василий Столыпин.

"Пока не все игроки сдали тесты на коронавирус. Но те, кто уже сдали, у них отрицательный результат.

Останется ли Деспотович в "Оренбурге"? Пока не могу сказать. Чуть позже", - цитирует Столыпина Sport24.

Ранее стало известно, что коронавирус был выявлен у игрока "Локомотива" Джефферсона Фарфана. Позже стало известно, что коронавирусом заразились пять человек в "Динамо", а также защитник "Рубина" Константин Плиев.


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Теги: Столыпин Оренбург
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