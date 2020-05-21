Как сообщает Чемпионат, члены клуба прошли тестирование на COVID-19, по результатом которого у трех игроков были обнаружены антитела.
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15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит", имея в активе 50 очков. "Оренбург" находится на 13-м месте таблицы, в активе команды 23 балла.
Три футболиста "Оренбурга" переболели коронавирусом
Игроки "Оренбурга" Андреа Чуканов, Филип Рогич и Жига Шкофлек переболели коронавирусом.
Фото: Metaratings
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