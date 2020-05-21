Сбор средств на лечение Арнеллы Персаевой закрыт, оставшуюся сумму внес президент "Алании"

Последние недостающие 54 миллиона рублей внесли президент "Алании" Владимир Гуриев вместе с компаньоном Тамерланом Дзгоевым.
- Жители республики, которые относились к этой беде как к своей, сегодня получили огромное удовлетворение. То, что мы сделали во имя спасения девочки, сделано не ради пиара. Мы помогли всей республике осознать, что, когда мы вместе – мы огромная сила.
Поздравляю всех с окончанием сбора средств. С тем, что наши переживания позади, а также благодарю всех людей, принимавших участие в наполнении этого фонда, – приводит слова Гуриева официальный сайт "Алании".
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Препарат, который требуется Арнелле - генетический. Его можно применять только до двух лет. У девочки день рождения 2 июля. Но сама доставка средства в Москву занимает две-три недели.
За препарат нужно заплатить 2 миллиона 125 тысяч долларов, доставка обойдется примерно в 4 миллиона.
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Неравнодушным людям к проблеме Арнелле Персаевой, которая страдает генетическим заболеванием мышечная атрофия, удалось собрать 163 миллиона рублей.
Фото: СЭ
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