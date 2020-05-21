Свернуть все/Развернуть все

Сбор средств на лечение Арнеллы Персаевой закрыт, оставшуюся сумму внес президент "Алании"

Неравнодушным людям к проблеме Арнелле Персаевой, которая страдает генетическим заболеванием мышечная атрофия, удалось собрать 163 миллиона рублей.
Фото: СЭ
Последние недостающие 54 миллиона рублей внесли президент "Алании" Владимир Гуриев вместе с компаньоном Тамерланом Дзгоевым.

- Жители республики, которые относились к этой беде как к своей, сегодня получили огромное удовлетворение. То, что мы сделали во имя спасения девочки, сделано не ради пиара. Мы помогли всей республике осознать, что, когда мы вместе – мы огромная сила.

Поздравляю всех с окончанием сбора средств. С тем, что наши переживания позади, а также благодарю всех людей, принимавших участие в наполнении этого фонда, – приводит слова Гуриева официальный сайт "Алании".

"Спартак" помог Арнелле Персаевой и передал эстафету другим футболистам

Кокорин перевел 1 миллион рублей на лечение Арнеллы Персаевой

Савин перевел 500 тысяч рублей на лечение девочки

Препарат, который требуется Арнелле - генетический. Его можно применять только до двух лет. У девочки день рождения 2 июля. Но сама доставка средства в Москву занимает две-три недели.

За препарат нужно заплатить 2 миллиона 125 тысяч долларов, доставка обойдется примерно в 4 миллиона.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Алания
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Контракты игроков "Зенита", которые кончаются этим летом, будут продлены до конца сезона
Московская область примет столичные команды для тренировок
Семь команд РПЛ получили разрешение на возобновление тренировок 3
В РФС рассказали, в каком случае чемпионат придется завершить досрочно
Легионеры "Краснодара" из Скандинавии прибыли в Россию
Минспорт РФ одобрил решение о возобновлении сезона РПЛ
В администрации Химок прокомментировали финансовую ситуацию с футбольной командой
Бадель хочет получать в "Локомотиве" не менее 1,2 млн евро в год 2
Сбор средств на лечение Арнеллы Персаевой закрыт, оставшуюся сумму внес президент "Алании" 1
Три футболиста "Оренбурга" переболели коронавирусом
"Динамо" приступит к тренировкам 22 мая
Клубы ПФЛ "Долгопрудный" и "Олимп" могут объединиться для участия в ФНЛ
У двух игроков играющей сегодня команды Белорусской лиги обнаружен коронавирус 4
Уткин: этот год - ключевой для Гончаренко
Кадыров прибыл в Москву из-за подозрения на коронавирус 7
Шюррле не прилетел в Россию с остальными легионерами 4
В сети появились снимки формы "Краснодара" на следующий сезон (фото)
Сезон-2019/20 в Чемпионшипе возобновится 20 июня
"Спартак" прошел тестирование на коронавирус
Бывший врач "Спартака": ситуация с коронавирусом очень опасна и сложно говорить о возобновлении сезона
В "Оренбурге" новый президент 1
"Больно это слышать". Бразильская футболистка Марта призвала прекратить сравнивать женский футбол с мужским 1
Игроки и тренерский штаб "Спартака" две недели будут жить на базе в Тарасовке 2
Отец Кузяева: ни с "Зенитом", ни с другими клубами переговоров не ведем
В "Оренбурге" рассказали о результатах тестов футболистов на коронавирус
Джакомо Бонавентура, вероятно, продолжит карьеру в "Роме"
Газизов: возобновление РПЛ? Приказ есть, будем исполнять
"ПСЖ" заинтересован в приобретении Обамеянга
Валерий Непомнящий: "Краснодар" - солидная команда, но им не хватает некоего мужского начала. ЦСКА всё же повыше 11
Деспотович может не вернуться в "Оренбург" для подготовки к возобновлению сезона
Все новости