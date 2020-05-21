Как сообщает Metaratings, хорват обозначил москвичам именно такие требования. В Италии Бадель получает около 1,5 млн евро.
Если трансфер в "Локомотив" состоится, 31-летний хавбек попросит у клуба оклад в районе 1,2-1,5 миллиона евро в год без учета бонусов.
Стоимость Баделя из "Лацио" - 4,5 млн евро. "Локомотив" пытается сбить цену
Журналист Дмитрий Егоров: Каррера тоже очень хотел Баделя в тот момент, когда надо было сплавить Глушака
В текущем сезоне хорват принял участие в 19 матчах Серии А и забил один гол. Также игрок выступает за сборную Хорватии с 2010 года. Он провел 49 официальных матчей и забил 2 гола.
Бадель хочет получать в "Локомотиве" не менее 1,2 млн евро в год
Полузащитник "Лацио" Милан Бадель, выступающий за "Фиорентину" на правах аренды, в случае перехода в московский "Локомотив" планирует получать 1,2 миллиона евро в год.
Фото: Чемпионат
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