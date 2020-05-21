- Мы провели консультацию с лигой, тренерским штабом сборной и выработали определенный минимальный период, которого будет достаточно для подготовки, - это 21 день.
Если ограничения 1 июня сняты не будут, то у нас есть резервная дата, - 28 июня. Если власти будут против или у нас уменьшится время на подготовку, то чемпионат придется остановить.
Спортивный ли принцип, что в регионах разные ограничения? Не готов ответить. Команды могут поехать на юг, организовать там сборы и готовиться, - заявил Митрофанов на брифинге РФС.
Минспорт РФ одобрил решение о возобновлении сезона РПЛ
15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит", имея в активе 50 очков.
По статистике на 21 мая, в России 317 554 заболевших COVID-19 (8 849 за последние сутки), 92 681 человек выздоровел, 3 099 - умерло. Всего в мире количество зараженных перевалило отметку в 5,1 миллионов.
В РФС рассказали, в каком случае чемпионат придется завершить досрочно
Директор по развитию РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос, при каких обстоятельствах РПЛ придется завершить досрочно.
Фото: сайт РФС
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