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В РФС рассказали, в каком случае чемпионат придется завершить досрочно

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос, при каких обстоятельствах РПЛ придется завершить досрочно.
Фото: сайт РФС
- Мы провели консультацию с лигой, тренерским штабом сборной и выработали определенный минимальный период, которого будет достаточно для подготовки, - это 21 день.

Если ограничения 1 июня сняты не будут, то у нас есть резервная дата, - 28 июня. Если власти будут против или у нас уменьшится время на подготовку, то чемпионат придется остановить.

Спортивный ли принцип, что в регионах разные ограничения? Не готов ответить. Команды могут поехать на юг, организовать там сборы и готовиться, - заявил Митрофанов на брифинге РФС.

Минспорт РФ одобрил решение о возобновлении сезона РПЛ

15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит", имея в активе 50 очков.

По статистике на 21 мая, в России 317 554 заболевших COVID-19 (8 849 за последние сутки), 92 681 человек выздоровел, 3 099 - умерло. Всего в мире количество зараженных перевалило отметку в 5,1 миллионов.


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Теги: Митрофанов РФС
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