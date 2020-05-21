- По состоянию на сегодня в Московской области есть согласование между правительством региона и Роспотребнадзором, что они смогут разрешить тренировочный процесс в мае до снятия всех мер.
Сейчас снятия ограничения на тренировки ожидают в других регионах. Есть письма Роспотребнадзора, регионов, Минспорта, что при соблюдении всех мер безопасности разрешается начать тренировки, - цитирует Митрофанова Чемпионат.
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Сейчас к тренировкам допущены семь команд: ЦСКА, "Локомотив", "Динамо", "Спартак", "Рубин", "Крылья Советов" и "Уфа".
15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит", имея в активе 50 очков.
Московская область примет столичные команды для тренировок
Директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал о ситуации с тренировочным процессом московских клубов РПЛ.
Фото: Спорт день за днем
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