Напомним, что ранее было принято решение возобновить чемпионат России 21 июня. На данный момент в лиге сыграно 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит".
- Было несколько клубов - они говорят, давайте прекратим. Их было 2-3. Основная масса за то, чтобы доиграть.
Спортивный директор "Тамбова" - о возобновлении РПЛ: для нас это тяжело и накладно
И второй вопрос - как новый сезон начинать? Сидеть и ждать? На полтора года сместить, пока вакцину не изобретут? Это устроит клубы? - приводит слова Митрофанова журналист Сергей Егоров в своём телеграм-канале.
Стыковых матчей по итогам текущего сезона не состоится, однако две последние команды РПЛ покинут чемпионат.
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Митрофанов: 2-3 клуба были против возобновления, говорили, давайте прекратим
Заместитель Генерального секретаря РФС Максим Митрофанов прокомментировал информацию о том, что не все клубы РПЛ хотели возобновлять сезон.
Фото: РФС
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