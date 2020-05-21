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Митрофанов: 2-3 клуба были против возобновления, говорили, давайте прекратим

Заместитель Генерального секретаря РФС Максим Митрофанов прокомментировал информацию о том, что не все клубы РПЛ хотели возобновлять сезон.
Фото: РФС
Напомним, что ранее было принято решение возобновить чемпионат России 21 июня. На данный момент в лиге сыграно 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит".

- Было несколько клубов - они говорят, давайте прекратим. Их было 2-3. Основная масса за то, чтобы доиграть.

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И второй вопрос - как новый сезон начинать? Сидеть и ждать? На полтора года сместить, пока вакцину не изобретут? Это устроит клубы? - приводит слова Митрофанова журналист Сергей Егоров в своём телеграм-канале.

Стыковых матчей по итогам текущего сезона не состоится, однако две последние команды РПЛ покинут чемпионат.

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Теги: Митрофанов РФС РПЛ
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