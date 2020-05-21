Митрофанов: 2-3 клуба были против возобновления, говорили, давайте прекратим

Заместитель Генерального секретаря РФС Максим Митрофанов прокомментировал информацию о том, что не все клубы РПЛ хотели возобновлять сезон.

Фото: РФС