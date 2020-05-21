— Желаем Сергею Кужугетовичу крепкого здоровья, отменной спортивной формы и больших достижений в деле укрепления обороноспособности нашего государства и в повышении боевой мощи вооруженных сил Российской Федерации, — сказано в заявлении армейского клуба.
В апреле Шойгу поздравил ЦСКА с 97-летием.
"Больших достижений в повышении боевой мощи вооруженных сил РФ". ЦСКА поздравил Шойгу с 65-летием
Московский ЦСКА поздравил Министра обороны РФ Сергея Шойгу с 65-летием.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!