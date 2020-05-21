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РФС: можно попробовать договориться с Роспотребнадзором о необязательном карантине для легионеров в случае отрицательных тестов

Заместитель генерального директора РФС Максим Митрофанов рассказал, что союз может обратиться в Роспотребнадзор с просьбой отменить карантин для иностранных игроков РПЛ.
Фото: Getty Images
Легионеры из клубов РПЛ возвращаются в Россию для возобновления тренировок с командами. Сезон возобновится 21 июня. По прилету в страну футболисты будут должны пройти двухнедельную самоизоляцию.

— У меня нет информации о том, вернулись ли все легионеры в Россию. Если бы не было коронавируса и был бы Евро, у игроков был бы недельный небольшой отпуск после 13 числа. Они присоединились бы к команде уже по ходу нового сезона. Было бы времени еще меньше. Клубы понимали, когда отпускали легионеров домой, что им по возвращении предстоит карантин.

При учете регулярного тестирования прибывающих игроков можно попробовать договориться с Роспотребнадзором о необязательном карантине для легионеров при наличии определенного количества проб и их отрицательного результата.

Когда Смолов вернулся в Испанию, он должен был провести на карантине 14 дней. Но ему провели два теста и выпустили раньше. Если у нас так возможно, методика устроит, то применим такое и в РПЛ, — рассказал Митрофанов в интервью Sport24.




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Теги: РФС РПЛ Коронавирус
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