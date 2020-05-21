РФС: можно попробовать договориться с Роспотребнадзором о необязательном карантине для легионеров в случае отрицательных тестов

Заместитель генерального директора РФС Максим Митрофанов рассказал, что союз может обратиться в Роспотребнадзор с просьбой отменить карантин для иностранных игроков РПЛ.

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