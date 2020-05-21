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"По типу личности он действительно напоминает Путина". Уткин высказался о Навальном

Футбольный блогер Василий Уткин рассказал об отношении к политику Алексее Навальному.
Фото: Getty Images
— Как правило, спрашивают, стал бы я за него голосовать. Стану только в том случае, если не будет другой кандидатуры, потому что как символ протеста он меня устраивает, в остальном я считаю Навального журналистом.

Я воспринимаю его главную деятельность как журналистику в современном понимании этого слова. Она очень верна, потому что Навальный сообщает нам информацию. С ней необязательно соглашаться, ее важно принимать во внимание. В этом смысле даже полезно, что к нему не все относятся одинаково. И даже тем, кто признает пользу его деятельности, он может быть несимпатичен лично.

Эта информация призвана раздражать – вкусовые рецепторы, слизистую оболочку, чтобы было тепло или холодно, чтобы было некомфортно, заставляло задумываться. Это, конечно, роль журналистская, роль общественного деятеля. В этом смысле Навальный абсолютно незаменим сейчас, и в этом смысле я ему очень симпатизирую.

Хотя вот расследование Малышевой и какие-то другие вещи мне не нравятся. Это не имеет никакого значения. Он заставил задуматься о важных вещах, пусть даже с ним я и не согласился.

Мировоззренчески, взглядами, думаю, что я ему совершенно не близок. По типу личности он действительно напоминает Путина. Он бескомпромисен, не умеет заключать союзы.

Для него люди, которые находятся в близком окружении, всегда останутся в другой степени критичности, чем все остальные. Но частное лицо имеет на это право. Это человек при власти не имеет права делить людей на свое окружение и других, — рассказал Уткин на своём youtube-канале.


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