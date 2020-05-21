Об этом сообщает "СЭ".
Контракт 40-летнего сербского специалиста с "Локомотивом" вступает в силу с 1 июня, но пока он не получил разрешение на работу. Плюс тренеру по прилету в России предстоит просидеть две недели на самоизоляции.
Напомним, нынешний тренер "Локомотива" Юрий Сёмин покинет пост по истечении контракта 31 мая.
Источник: Николич не получил разрешение на работу в России
Новый главный тренер "Локомотива" Марко Николич пока ещё не может работать в России.
Фото: Getty Images
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