— Мне сложно комментировать. Есть Гинер, есть ВЭБ, есть стадион, есть какие-то проценты за стадион. Нельзя говорить, когда не знаешь всего.
Гинер знает, что делает. Посмотрим, — рассказал Гончаренко в интервью Нобелю Арустамяну в инстаграме.
Напомним, ВЭБ стал владельцем 77,63% акций ЦСКА в рамках конвертации долга клуба.
"Гинер знает, что делает". Гончаренко — о покупке госкорпорацией большей части акций ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал переход большей части акций клуба госкорпорации ВЭБ.
Фото: Rusfootball.info
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