— Может ли кто-то из Березуцких войти в мой штаб? Почему нет. Если они захотят, я двумя руками за. Они понимают суть работы, — рассказал Гончаренко в беседе с Нобелем Арустамяном в инстаграме.
37-летние Березуцкие выступали за ЦСКА с 2001 по 2018 год. В январе они были назначены в клубе на должность заместителей генерального директора по спортивным вопросам.
Гончаренко выступает за приглашение Березуцких в свой тренерский штаб
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не исключает появление братьев Березуцких в своём тренерском штабе.
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