Влашич, Бийол, Бистрович и Чорлука прилетели в Россию

Информацию о возвращении Николы Влашича, Яки Бийола и Кристияна Бистровича приводит официальный твиттер "армейцев".
Армейские легионеры возвращаются в Москву ? Сегодня прилетели Никола Влашич, Яка Бийол и Кристиян Бистрович #ЦСКА pic.twitter.com/ZgVkrYCSzt— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 21, 2020
15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит", имея в активе 50 очков. "Локомотив" располагается на 2-й строчке с 41 баллом, ЦСКА идет 5-м - 36 очков.