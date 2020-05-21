- Вы знаете мое отношение к Семину. Это выдающийся тренер, безусловно. Его время прошло, прошло давно. Это моя позиция.
Вы (болельщики) любите призрак, вы любите образ, который напоминает вам о детстве. Вы разрушаете клуб, за который вы болеете.
Вы говорите, что надо было дать довести все Семину до конца, что уволили тренера, который вывел в Лигу чемпионов. Это элементарное противоречие. Второе место еще не занято, чемпионат не разыгран, но вы стоите на этой позиции.
Я говорю: "Семин устарел". А вы мне: "Вася, попробуй в 73 года выглядеть таким вот образом". Я не спорю с тем, что Юрий Палыч в 73 года скачет козликом резвым, это совершенно прекрасно. Но дело же не в том, чтобы он скакал, а в том, что методы, которыми он пользуется, давно остались даже не в заднице, а в 18-й заднице, проходящего мимо курьерского поезда. Извините за поезд.
Короче говоря, сейчас Юрий Семин разрушает свой клуб. Молчаливо. Одобряя и во многом провоцируя ваши действия. Это очень интересное явление. Настолько интересное, что мне не хочется в этом вопросе занимать ничью позицию, - сказал Уткин во время стрима на своем YouTube-канале.
Соглашение с 73-летним Семиным, которое истекает 31 мая 2020 года, не будет продлено. Новым наставником клуба станет 40-летний серб Марко Николич. Он возглавит клуб 1 июня.
Четвертый приход Семина в "Локомотив" начался в 2016 году. В сезоне 2017/18 клуб выиграл первое чемпионство спустя 14 лет.
"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России идёт на втором месте турнирной таблицы, имея в активе 41 очко. Отставание от "Зенита" - 9 баллов.
Уткин: методы, которыми пользуется Семин, давно остались в 18-й заднице проходящего мимо поезда
Блогер Василий Уткин высказался о главном тренере московского "Локомотива" Юрии Семине и болельщиках красно-зеленых.
Фото: Gol.ru
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