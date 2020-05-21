- Семин не получал полной свободы в трансферных вопросах. Помните, ему купили бразильского защитника Мурило? Юрий Палыч же даже не знал о нем! Ему привезли и поставили перед фактом. Так с главным тренером не поступают.
Вот тут и треснули отношения. Менеджмент почему-то сам захотел заниматься селекцией. Представляете, если бы Бескову или Лобановскому навязали футболиста, которого они не хотели бы видеть у себя? - приводит слова Орлова СЭ.
Уткин: методы, которыми пользуется Семин, давно остались в 18-й заднице проходящего мимо поезда
Геркус: Николич совершенно осознанно кладет голову на рельсы
Соглашение с 73-летним Семиным, которое истекает 31 мая 2020 года, не будет продлено. Новым наставником клуба станет 40-летний серб Марко Николич. Он возглавит клуб 1 июня.
Четвертый приход Семина в "Локомотив" начался в 2016 году. В сезоне 2017/18 клуб выиграл первое чемпионство спустя 14 лет.
"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России идёт на втором месте турнирной таблицы, имея в активе 41 очко. Отставание от "Зенита" - 9 баллов.
Орлов ответил на вопрос, почему "Локомотив" не продлил контракт с Семиным
Комментатор Геннадий Орлов назвал причины, по которым руководство "Локомотива" решило не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.
Фото: Sportbox
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