- Дважды предлагали стать функционером. Сначала в РФС, еще при Мутко. Второй раз - в клубе. Об отказе не жалею, хотя, думаю, мог бы принести пользу и в этой роли.
Самая большая зарплата, от которой я отказался? Два миллиона рублей. Это было недавно. Смутило отсутствие материально-технической базы, - приводит слова Талалаева СЭ.
Андрей Талалаев тренировал "Химки" в 2019 году. Также в послужном списке специалиста фигурируют такие клубы, как армянский "Пюник", "Тамбов", нижегородская "Волга".
Талалаев объяснил, почему покинул "Химки"
15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит", имея в активе 50 очков.
Талалаев: самая большая зарплата, от которой я отказался? Два миллиона рублей
Экс-наставник "Химок" Андрей Талалаев рассказал о самой большой зарплате, которая была ему предложена.
Фото: Sportbox
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