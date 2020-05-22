Дмитрий Комбаров: Семин дал нам с братом дорогу в большой футбол

"Юрий Павлович — тренер, который дал нам с Кириллом дорогу в большой футбол. При нем в "Динамо" мы попали в основной состав, поэтому судьба Палыча никогда не будет мне безразлична. Семин — великий российский тренер. Он достоин, чтобы его почитали и уважали. У него всегда были разногласия с руководителями, но при этом "Локомотив" завоевывал титулы. Наверное, это говорит о том, что его философия и убеждения были правильными", - приводит слова Комбарова "Матч ТВ".
"Локомотив" 14 мая сообщил, что контракт с 73-летним тренером продлен не будет. С 1 июня команду возглавит сербский специалист Марко Николич. Вчера стало известно, что Николич не получил разрешение на работу в России.
Источник: Николич не получил разрешение на работу в России
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Фото: © РИА Новости
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