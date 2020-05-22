7 мая Федун был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.
"Когда выпишут? Я уже боюсь об этом говорить… Пока в больнице, пока лечусь", - приводит слова Федуна "Спорт-экспресс".
В настоящий момент чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновится РПЛ 21 июня.
Московский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков.
Федун: когда выпишут? Я уже боюсь об этом говорить
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал, что продолжает лечение от коронавируса в больнице.
Фото: © РИА Новости
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