Напомним, 7 мая Федуна госпитализировали с диагнозом COVID-19. Сам 64-летний бизнесмен сегодня заявил, что продолжает лечение и не стал загадывать сроки выписки.
По данным Metaratings.ru, Федун будет выписан до 29 мая. В настоящее время он находится в завершающей стадии лечения от коронавируса и идет на поправку.
Источник: до 29 мая Федун, вероятно, будет выписан из больницы
Владелец "Спартака" Леонид Федун до конца мая должен покинуть в больницу.
Фото: "Коммерсант"
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