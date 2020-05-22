Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Адвокаты осужденных не согласились с решением суда. В результате кассационный суд отправил дело на рассмотрение в Мосгорсуд.
Напомним, Мамаев и Кокорин были осуждены по статье "Хулиганство". Кокорин и его брат Кирилл получили полтора года колонии общего режима, Мамаев и друг футболистов Александр Протовицкий — на месяц меньше.
ТАСС
Назначена дата пересмотра приговора Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд 17 июня пересмотрит приговор в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, осужденных за хулиганство.
Фото: АиФ
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