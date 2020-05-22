У Павла Погребняка диагностирован коронавирус
- Никаких признаков не было абсолютно. Когда сказали, что у него положительный тест, мы были ошеломлены. Мы с детьми пока только сдали анализ. Ждём результат. Детишки температурят со вчерашнего дня, - цитирует Марию сайт телеканала "360".
Заболел Погребняк, в "Оренбурге" у четверых антитела. Ситуация с коронавирусом в РПЛ
15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит", имея в активе 50 очков. "Урал" располагается на 10-м месте, у команды 25 баллов.
По статистике на 22 мая, в России выявлено 326 448 заражений коронавирусом (8 894 за последние сутки), 99 825 человек выздоровело, 3 249 - умерло.
Жена Погребняка - о коронавирусе мужа: признаков не было. Дети температурят
Супруга нападающего екатеринбургского "Урала" Павла Погребняка Мария прокомментировала выявление коронавируса у своего мужа.
Фото: СЭ
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