- Перед тем как мы играли дома с "Тоттенхэмом", шла проверка баннеров. У наших болельщиков был баннер, связанный с русской сказкой, и что мы испечём англичан в русской печи, как пирог. Инспектор матча сказал, что "Тоттенхэм" - еврейский клуб и печка не особо уместна на баннере. Этот баннер зарубили, но смысл с евреями в него никто не вкладывал, - сказал Слуцкий в видео YouTube-канала "Коммент.Шоу".
Слуцкий тренировал ЦСКА с 2009-го по 2016-й годы. Вместе с красно-синими специалист трижды становился чемпионом страны, по два раза брал Кубок и Суперкубок России. По ходу текущего сезона Слуцкий возглавил казанский "Рубин".
15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит". Казанский "Рубин" находится на 14-м месте таблицы, имея в активе 23 очка.
Слуцкий: у болельщиков ЦСКА был баннер, что мы испечём англичан в печи. Инспектор матча сказал, что "Тоттенхэм" - еврейский клуб
Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о ситуации перед домашним матчем ЦСКА с лондонским "Тоттенхэмом" в рамках Лиги чемпионов сезона 2016/17.
Фото: РГ
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