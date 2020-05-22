Слуцкий - о возобновлении РПЛ: мнение футболистов - это маловолнующий фактор

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий сказал, что мнения футболистов о возобновлении сезона РПЛ на фоне пандемии коронавируса не будут учитывать.

Фото: ТАСС