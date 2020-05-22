- Игроки не могут считать, как нужно. Они участники, но они не могут влиять на процесс, они не вирусологи и не знают, насколько это опасно. Поэтому их мнение - это маловолнующий фактор. Все хотят вернуться побыстрее к работе. Я хочу быстрее начать тренировать, а они хотят быстрее начать играть и тренироваться, - сказал Слуцкий в видео YouTube-канала "Коммент.Шоу".
Заболел Погребняк, в "Оренбурге" у четверых антитела. Ситуация с коронавирусом в РПЛ
Слуцкий: я противник идеи доигрывать чемпионат. Мы рискуем потерять следующий сезон
15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит". Казанский "Рубин" находится на 14-м месте таблицы, имея в активе 23 очка.
По статистике на 22 мая, в России выявлено 326 448 заражений коронавирусом (8 894 за последние сутки), 99 825 человек выздоровело, 3 249 - умерло.
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Слуцкий - о возобновлении РПЛ: мнение футболистов - это маловолнующий фактор
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий сказал, что мнения футболистов о возобновлении сезона РПЛ на фоне пандемии коронавируса не будут учитывать.
Фото: ТАСС
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