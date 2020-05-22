Слуцкий - об истории с Мамаевым: это выдуманная история человека с воспаленным мозгом

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий отреагировал на слова журналиста Алексея Андронова о его конфликте с хавбеком "Ростова" Павлом Мамаевым.

Фото: СЭ