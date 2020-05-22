Слуцкий - об истории с Мамаевым: это выдуманная история человека с воспаленным мозгом

"Про вас разные слухи ходят". Андронов рассказал, что Мамаев ответил на просьбу Слуцкого зайти в номер
- Это выдуманная история Алексеем Андроновым, ничего такого там не было вообще. Это просто воспалённый мозг человека с пышной шевелюрой каким-то образом просыпается, - сказал Слуцкий в видео YouTube-канала "Коммент.Шоу".
Павел Мамаев выступал за ЦСКА с 2007 по 2013 год. Сейчас футболист играет за "Ростов", перейдя на правах свободного агента в сентябре прошлого года.
Леонид Слуцкий работал главным тренером ЦСКА с 2009 по 2016 год. С декабря 2019 он возглавляет казанский "Рубин". Также он успел поработать в "Халл Сити" и "Витессе".
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Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий отреагировал на слова журналиста Алексея Андронова о его конфликте с хавбеком "Ростова" Павлом Мамаевым.
Фото: СЭ
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