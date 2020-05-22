Слуцкий рассказал о комичном эпизоде с заменой Игнашевича в матче с Хорватией в 2016 году

Сергей Игнашевич начинал ту игру на скамье запасных. Планировалось, что во встрече с хорватами он должен был побить рекорд Виктора Онопко по матчам за сборную.
- Я не настолько смел, чтобы лишить Игнашевича такой возможности (установить рекорд), но там играл второй состав, потому что за два дня до этого мы обыграли Португалию в Краснодаре.
Буквально за несколько минут до окончания матча Игнашевич снял футболку и подошел сам к линии замены. Я сказал тогда: "Все, меняйте, это бесполезно!" И тогда он установил рекорд.
Игнашевичу в день рекорда можно все. Даже не важно, кого он заменил - важен сам факт замены. Я тогда не забыл его выпустить, но хотел сделать это позже, - сказал Слуцкий в видео YouTube-канала "Коммент.Шоу".
Слуцкий работал главным тренером сборной России с 2015 по 2016. На Евро-2016 команда заняла последнее место в группе, набрав одно очко. Россия сыграла вничью 1:1 с Англией, проиграла Словакии 1:2 и была разгромлена Уэльсом 3:0.
С декабря 2019 года специалист возглавляет казанский "Рубин". Также Слуцкий успел поработать в "Халл Сити" и "Витессе".
Сергей Игнашевич сейчас тренирует московское "Торпедо".
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Фото: Sportbox
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