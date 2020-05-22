Как сообщает Чемпионат, в стане "железнодорожников" может оказаться польский 24-летний защитник итальянского клуба СПАЛ Аркадиуш Реца. В случае покупки игрока, "Локо" точно покинет его соотечественник Мацей Рыбус.
В середину поля будет приобретен хавбек "Лацио" Милан Бадель. В СМИ неоднократно сообщалась информация о трансфере этого футболиста.
Стоимость Баделя из "Лацио" - 4,5 млн евро. "Локомотив" пытается сбить цену
Бадель хочет получать в "Локомотиве" не менее 1,2 млн евро в год
Если "красно-зеленых" покинут Смолов и Эдер, то "Локомотив" с большой вероятностью обратится к кандидатуре нападающего "Оренбурга" Джордже Деспотовича.
В нынешнем сезоне "Локомотив" идёт на втором месте, набрав 41 очко после 22-х туров. "Железнодорожники" отстают от лидирующего "Зенита" на девять очков.
Деспотович потенциально интересен "Локомотиву". Также клуб ищет замену Рыбусу
Появилась информация о планах московского "Локомотива" на ближайшее трансферное окно.
Фото: Sportbox
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