"Надеюсь, что возобновление РПЛ переноситься не будет. Сейчас единичные случаи заболевания коронавирусом футболистов наших клубов, но все проходит в легкой форме. Если сейчас игроки начнут тренировки, то месяца подготовки будет достаточно, чтобы подойти к возобновлению турнира в форме. Сейчас много специалистов, которые помогают грамотно подготовить организм к серьезным нагрузкам. Понятно, что у кого-то будут мышечные травмы, никто от этого не застрахован, но если правильно тренироваться, то можно этого избежать", - приводит слова Тихонова "Матч ТВ".
Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновиться сезон должен 21 июня.
Напомним, многие команды начали тренировки на этой неделе, перед эти пройдя тестирование на коронавирус.
Денис Черышев: возобновление РПЛ - это отличные новости!
Бышовец: чемпионат Германии даёт основания к оптимизму с рестартом РПЛ
Кикнадзе сообщил, что "Локомотив" против возобновления чемпионата
Андрей Тихонов: месяца подготовки будет достаточно, чтобы подойти к возобновлению сезона в форме
Бывший футболист "Спартака" и сборной России Андрей Тихонов высказал мнение о возобновлении чемпионата России.
Фото: © РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!