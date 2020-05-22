Напомним, "Локомотив" 14 мая сообщил, что контракт с Юрием Семиным продлен не будет. С 1 июня новым главным тренером команды будет Николич.
Ранее стало известно, что зарплата 40-летнего Николича в "Локомотиве" составит порядка 700 тысяч евро в год.
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"Николича уволят к зиме, после первого круга чемпионата, потому что он такого результата, как Семин, не даст. Болельщики будут требовать результата, и под давлением все это случится — Николича отправят отставку, а к весне следующего года будет еще какой-то тренер. Мы это все проходили" - приводит слова Наумова "Матч ТВ".
"Локомотив" в турнирной таблице РПЛ занимает второе место, набрав 41 очко.
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Николай Наумов: Николича уволят к зиме, потому что он такого результата, как Семин, не даст
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о сербском тренере Марко Николиче.
Getty Images Sport
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