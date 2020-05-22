Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили приехали в Казань из Тбилиси на автомобиле

?? Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили прибыли в Казань.

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Игроки добирались до столицы Татарстана на автомобиле с соблюдением всех мер предосторожности. Футболисты уже помещены на обязательный двухнедельный карантин и в ближайшее время сдадут тест на COVID-19. pic.twitter.com/ADZngtu9V1 — «Рубин» Казань (@fcrk) May 22, 2020

Футболисты Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили приехали в Казань из Тбилиси.Как сообщается в твиттере "Рубина", грузинские игроки добирались до Казани на автомобиле, соблюдая меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса.Напомним, чемпионат России, приостановленный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.