Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили приехали в Казань из Тбилиси на автомобиле

Как сообщается в твиттере "Рубина", грузинские игроки добирались до Казани на автомобиле, соблюдая меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса.
?? Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили прибыли в Казань.— «Рубин» Казань (@fcrk) May 22, 2020
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Игроки добирались до столицы Татарстана на автомобиле с соблюдением всех мер предосторожности. Футболисты уже помещены на обязательный двухнедельный карантин и в ближайшее время сдадут тест на COVID-19. pic.twitter.com/ADZngtu9V1
Напомним, чемпионат России, приостановленный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.