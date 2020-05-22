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Сбор тульского "Арсенала" пройдет в Подмосковье

"Арсенал" проведет 10-дневный сбор в Подмосковье. Об этом сообщает "Болгарское национальное радио".

Полузащитник тульской команды Георги Костадинов сообщил, что настроение в команде в преддверии возобновления чемпионата приподнятое.

"Мы ждем решения лиги, чтобы посмотреть, каким будет календарь оставшихся матчей", - сказал Костадинов.

В "Арсенале" пока не знают соперников по контрольным матчам.

Напомним, чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Возобновиться сезон должен 21 июня.

"Арсенал" занимает в турнирной таблице седьмое место, имея в активе 28 очков.


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Теги: Арсенал Тула
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