"Арсенал" проведет 10-дневный сбор в Подмосковье. Об этом сообщает "Болгарское национальное радио".
Полузащитник тульской команды Георги Костадинов сообщил, что настроение в команде в преддверии возобновления чемпионата приподнятое.
"Мы ждем решения лиги, чтобы посмотреть, каким будет календарь оставшихся матчей", - сказал Костадинов.
В "Арсенале" пока не знают соперников по контрольным матчам.
Напомним, чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Возобновиться сезон должен 21 июня.
"Арсенал" занимает в турнирной таблице седьмое место, имея в активе 28 очков.
Сбор тульского "Арсенала" пройдет в Подмосковье
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