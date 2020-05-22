Дзюба и Слуцкий подшутили друг над другом в ролике, посвященном возвращению футбола
На YouTube-канале "Поз и Кос" вышел видеоролик, в котором исполняется песня о возвращении российского футбола.
В видео приняли участие известные футболисты и комики. Среди игроков фигурируют Артем Дзюба, Георгий Джикия, Федор Часов, Дмитрий Тарасов, Владимир Обухов.
В рамках клипа Дзюба и наставник "Рубина" Леонид Слуцкий в очередной раз обменялись шутками в адрес друг друга.
Дзюба: "Я хочу снова играть за "Зенит", а не за "Пьемонте Кальчо".
Слуцкий: "Артем, это твой единственный шанс на успешную карьеру в Европе".
Дзюба: "А вы откуда знаете, что такое успешная карьера в Европе?"
Слуцкий: "Приснилось. Как и тебе про трансфер в "Тоттенхэм".
15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура. Лидером является петербургский "Зенит", у команды 50 очков.
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