Медиафасад стадиона "Ростова" транслировал имена врачей, которые борются с коронавирусом

Имена и фамилии врачеи? на медиафасаде «Ростов Арены» ???? ??? На медиафасаде «Ростов Арены» вечером 22 мая появились имена и фамилии 160 врачеи?, которые находятся на передовои? борьбы с коронавирусом.??? ??? Цель совместнои? акции с РФС - адресно поблагодарить россии?ских врачеи?, ведущих борьбу с инфекциеи?, охватившеи? весь мир.??? ??? Подобная акция также прошла на медиафасадах ??? «Лужников» и «Екатеринбург Арены».??? ??? #МыРостов