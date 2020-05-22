Медиафасад стадиона "Ростова" транслировал имена врачей, которые борются с коронавирусом

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Имена и фамилии врачеи? на медиафасаде «Ростов Арены» ???? ??? На медиафасаде «Ростов Арены» вечером 22 мая появились имена и фамилии 160 врачеи?, которые находятся на передовои? борьбы с коронавирусом.??? ??? Цель совместнои? акции с РФС - адресно поблагодарить россии?ских врачеи?, ведущих борьбу с инфекциеи?, охватившеи? весь мир.??? ??? Подобная акция также прошла на медиафасадах ??? «Лужников» и «Екатеринбург Арены».??? ??? #МыРостов
Ранее в такой акции приняли участие "Лужники" и "Екатеринбург Арена".
По статистике на 22 мая, в России выявлено 326 448 заражений коронавирусом, 99 825 человек выздоровело, 3 249 - умерло.
15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура. "Ростов" находится на 4-м месте таблицы, в активе команды 38 очков.