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Представители защитника СПАЛа подтвердили запрос из России. Игроком интересуется "Локомотив"

Представители защитника итальянского СПАЛа Аркадиуша Рецы отреагировали на информацию об интересе к их клиенту со стороны московского "Локомотива".
Фото: Football.ua
- Рецой на данный момент интересуются несколько клубов, но пока слишком рано называть конкретные команды. Интерес из России? Да, он есть, это правда, - приводит слова агентсва Top Football Sport24.

Деспотович потенциально интересен "Локомотиву". Также клуб ищет замену Рыбусу

Вчера сообщалось, что в стане "железнодорожников" может оказаться польский 24-летний защитник итальянского клуба СПАЛ Аркадиуш Реца. В случае покупки игрока, "Локо" точно покинет его соотечественник Мацей Рыбус.

15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура. "Локомотив" находится на 2-м месте таблицы, в активе команды 41 очко.


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Теги: СПАЛ Локомотив
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