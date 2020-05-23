Свернуть все/Развернуть все

"Это самый серьезный вариант". Агент Деспотовича рассказал об интересе "Ростова"

Агент форварда "Оренбурга" Джордже Деспотовича Юрий Горбатенко рассказал, какие клубы заинтересованы в услугах его клиента.
Фото: Getty Images
Сегодня Горбатенко сообщил, что форвард с 31 мая больше не будет являться игроком оренбургского клуба.

Агент Деспотовича сообщил, что игрок не вернется в "Оренбург"

Ранее была информация, что 28-летний серб продолжит карьеру в ЦСКА.

В ЦСКА прокомментировали информацию о том, что в клуб перейдет Деспотович

"По поводу ЦСКА я вам скажу так: дыма без огня не бывает. Ходят еще разговоры о "Ростове", очень настойчиво им интересуются. Думаю, это самый серьезный вариант", - сказал агент игрока.

Также Горбатенко высказался о возможном переходе в московский "Локомотив".

"Они под вопросом, но переговоры идут во всех направлениях. Джордже — очень серьезный футболист, тем более свободный агент.

По "Трабзонспору" тоже ведутся переговоры, но он горит желанием играть в РПЛ. Конкретных вариантов в Европе нет, чемпионаты нигде не закончилис", - сказал Горбатенко, слова которого приводит Sport24.

Деспотович выступает за "Оренбург" с 2018 года. В нынешнем сезоне он является лучшим бомбардиром своего клуба, забив 8 голов в 20 играх.

Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновиться сезон должен 21 июня.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Деспотович Оренбург Локомотив ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Гетце покинет "Боруссию" по окончании сезона
Кержаков выложил фото в шапочке из фольги: а как вы готовитесь к переходу на 5G?
Берг: в Швеции делают меньше тестов, чем в России, поэтому у нас высокий процент смертей 1
"Вольфсбург" примет Дортмунд, "Боруссия М" сыграет с "Байером". Составы на матчи Бундеслиги
Стала известна дата возобновления сезона в чемпионате Испании
Президент "Урала" - о состоянии Погребняка: нельзя сказать, что все хорошо
Жена Погребняка рассказала, как семья переносит коронавирус 2
Галицкий заявил об отсутствии планов заниматься политической деятельностью 1
Стало известно, когда стартует следующий розыгрыш чемпионата Франции
"Локомотив", "Динамо" и "Спартак" привели свои базы в соответствие с требованиями Роспотребнадзора 1
Украинский защитник "Урала" Кулаков поддержал заболевшего коронавирусом Погребняка (видео)
"Ты будешь всегда в моем сердце". Деспотович попрощался с "Оренбургом" 1
Деспотович в социальных сетях намекает на переход в турецкий "Трабзонспор"
"Это самый серьезный вариант". Агент Деспотовича рассказал об интересе "Ростова"
"Барселона" и "Манчестер Сити" хотят обменяться защитниками
Агент Деспотовича сообщил, что игрок не вернется в "Оренбург" 5
Бывший агент вратаря Леонова: спустя время можно признать, что интерес "Зенита" был создан искусственно
"Ньюкасл" может приобрести одного из самых дорогих защитников в мире
Коутиньо не против перейти в "Челси"
Игуаин: "Ривер Плейт" - это клуб, который дал мне всё. Думаю завершить там карьеру
"Интер" не намерен делать "ПСЖ" скидку на Икарди
"Факел" объявил о переходе лучшего бомбардира "Чайки"
Представители защитника СПАЛа подтвердили запрос из России. Игроком интересуется "Локомотив" 1
"Митрюшкина будем подтягивать к основе, извини." Вратарь "Минска" Леонов - о переходе в "Спартак"
Вратарь "Минска" Леонов рассказал, почему не задержался в "Краснодаре" 1
Фарфан поблагодарил всех за поддержку во время болезни
Яровинский: мы достигли договоренности о продлении контрактов до конца чемпионата
Уткин: Юрий Семин с нового сезона примет "Арсенал" 7
Медиафасад стадиона "Ростова" транслировал имена врачей, которые борются с коронавирусом
Даудов: глава республики Рамзан Ахматович здоров, то, что пишут - неправда 3
Все новости