Сегодня Горбатенко сообщил, что форвард с 31 мая больше не будет являться игроком оренбургского клуба.
Агент Деспотовича сообщил, что игрок не вернется в "Оренбург"
Ранее была информация, что 28-летний серб продолжит карьеру в ЦСКА.
В ЦСКА прокомментировали информацию о том, что в клуб перейдет Деспотович
"По поводу ЦСКА я вам скажу так: дыма без огня не бывает. Ходят еще разговоры о "Ростове", очень настойчиво им интересуются. Думаю, это самый серьезный вариант", - сказал агент игрока.
Также Горбатенко высказался о возможном переходе в московский "Локомотив".
"Они под вопросом, но переговоры идут во всех направлениях. Джордже — очень серьезный футболист, тем более свободный агент.
По "Трабзонспору" тоже ведутся переговоры, но он горит желанием играть в РПЛ. Конкретных вариантов в Европе нет, чемпионаты нигде не закончилис", - сказал Горбатенко, слова которого приводит Sport24.
Деспотович выступает за "Оренбург" с 2018 года. В нынешнем сезоне он является лучшим бомбардиром своего клуба, забив 8 голов в 20 играх.
Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновиться сезон должен 21 июня.
"Это самый серьезный вариант". Агент Деспотовича рассказал об интересе "Ростова"
Агент форварда "Оренбурга" Джордже Деспотовича Юрий Горбатенко рассказал, какие клубы заинтересованы в услугах его клиента.
Фото: Getty Images
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