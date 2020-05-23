Деспотович в социальных сетях намекает на переход в турецкий "Трабзонспор"

В сторис своего инстаграма футболист опубликовал 6 скриншотов новостей о том, что он близок к переходу в турецкий клуб.
Ранее в СМИ сообщалось, что "Трабзонспор" предложил сербу контракт с зарплатой 800 тысяч евро за сезон.
Сегодня агент игрока Юрий Горбенко сообщил, что Деспотович уже не вернется в "Оренбург", так как его контракт истекает 31 мая.
Агент Деспотовича сообщил, что игрок не вернется в "Оренбург"
Говоря о возможных вариантах продолжения, Горбатенко заявил, что самый серьезный интерес к его клиенту проявляет "Ростов".
"По "Трабзонспору" тоже ведутся переговоры, но он горит желанием играть в РПЛ", - сказал Горбатенко в интервью.