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Деспотович в социальных сетях намекает на переход в турецкий "Трабзонспор"

Нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович намекнул на скорый переход "Трабзонспор".

В сторис своего инстаграма футболист опубликовал 6 скриншотов новостей о том, что он близок к переходу в турецкий клуб.

Ранее в СМИ сообщалось, что "Трабзонспор" предложил сербу контракт с зарплатой 800 тысяч евро за сезон.

Деспотович в социальных сетях намекает на переход в турецкий "Трабзонспор"


Сегодня агент игрока Юрий Горбенко сообщил, что Деспотович уже не вернется в "Оренбург", так как его контракт истекает 31 мая.

Агент Деспотовича сообщил, что игрок не вернется в "Оренбург"

Говоря о возможных вариантах продолжения, Горбатенко заявил, что самый серьезный интерес к его клиенту проявляет "Ростов".

"По "Трабзонспору" тоже ведутся переговоры, но он горит желанием играть в РПЛ", - сказал Горбатенко в интервью.


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Теги: Деспотович Трабзонспор
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