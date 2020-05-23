"Базы полностью соответствуют заявленному стандарту. Мы периодически будем их проверять на то, чтобы стандарт беспрекословно выполнялся", - цитирует Терюшкова ТАСС.
Терюшков отметил, что специальные стюарды в красной одежде будут соблюдать заявленный стандарт.
Напомним, база "Спартака" находится в Тарасовке, но после назначения на пост главного тренера Доменико Тедеско команда стала тренироваться на домашнем стадионе "Открытие Арене". "Локомотив" базируется в Баковке, а "Динамо" - в Новогорске.
Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. 15 мая на исполкоме РФС было принято решение возобновиться сезон 21 июня.
"Локомотив", "Динамо" и "Спартак" привели свои базы в соответствие с требованиями Роспотребнадзора
Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, "Локомотив", "Динамо" и "Спартак" привели свои учебно-тренировочные базы в соответствие с требованиями Роспотребнадзора.
Фото: Sportbox.ru
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